“القرنقعوه” ينعش أسواق الحلويات والمكسرات





تشهد محال الحلويات والمكسرات في قطر هذه الايام اقبالا كثيفا وزحاما، من قبل الأسر والعائلات التي تحرص على شراء كافة المستلزمات، استعدادا للاحتفال بليلة القرنقعوه، في النصف من شهر رمضان المبارك… «» رصدت في جولة ميدانية محال أسواق واقف والتي تحولت إلى خلية نحل تعمل بعد منتصف الليل، وتظل أبوابها مفتوحة لاستقبال الزبائن الذين يقومون بشراء كميات من المكسرات والحلوى، ليقوموا بتعبئتها بأنفسهم داخل المنزل، حيث يتراوح سعر الدرزن من مكسرات القرنقعوه المكس ما بين 140 إلى 180 ريالا، ويشمل على «السنبل « و»الملبس « و» التوفي «» والجوز « واللوز « و»الحمص « والبيدان «، «مكسرات بالأرز «، «بازيلاء « والفول السوداني، فضلا عن بعض الانواع الاخرى من الحلويات القديمة، كالعلكة والمصاصة، وغيرها من الحلويات المختلفة.

كما تتنافس محال المكسرات هذه الأيام فيما بينها، لجذب الزبائن عن طريق عرض اشكال جديدة ومتنوعة من توزيعات حلويات القرنقعوه، وتحديدا الاكياس المختلفة ذات الألوان التراثية الجاذبة، إذ يوجد انواع واشكال مختلفة من الاكياس، فمنها المصنوع محليا ومنها المستورد من الصين والهند وإيران، ويتراوح سعر درزن الأكياس الفارغة عدد 12 كيسا ما بين 20 إلى 48 ريالا، كما يوجد توزيعات معبأة جاهزة ويتراوح سعر الكيس الواحد ما بين 5 إلى 15 ريالا.

محمد جمال: أحجام وأسعار مختلفة تلبي جميع الرغبات

أوضح محمد جمال – صاحب محل، أن القرنقعوه من المواسم الهامة، التي تعمل المحال على الاستعداد لها مبكرا، من خلال توفير كميات كبيرة من المكسرات والحلويات المتنوعة، إذ تم توفير كمية تصل إلى 1000 كيلو من المكسرات المتنوعة، فضلا عن توفير توزيعات معبأة جاهزة ذات أسعار معقولة، بحيث ترضى كافة الأذواق وتناسب كافة الشرائح، مشيرا إلى أن لديهم أكياس زنة 4 كيلو مشكل من المكسرات والحلويات الشهيرة للقرنقعوه يصل سعرها إلى 70 ريالا للكيس، كما يوجد كيس زنة 8 كيلو بـ 150 ريالا، كل هذا بجانب توفير الحلوى المشكلة والمصاصة والعلكة وكل ما يفضله الأطفال، خاصة وأن غالبية العائلات تفضل تعبئة توزيعات القرنقعوه بنفسها، مضيفا إلى أن المحل أيضا عمل على توفير أكياس توزيعات معبأة جاهزة بأسعار مختلفة تبدأ من 5 إلى 15 ريالا للكيس الواحد، كما يوجد عبوة تضم 12 كيس بـ 60 ريال.

حيدر أصغر: تجهيز كمية تصل لـ 1000 كيس من الحلويات

أكد حيدر أصغر – صاحب محل، أن اسعار المكسرات والحلويات الخاصة بالاحتفال بليلة القرنقعوه، تعتبر ثابتة ومستقرة إذ تعتبر محال سوق واقف الأرخص سعرا مقارنة بالمجمعات التجارية، مشيرا إلى استعداده لتجهيز مستلزمات القرنقعوه مبكرًا، من خلال تجهيز كميات تكفي حاجة الزبائن تصل إلى 1000 كيس مشكل من حلويات القرنقعوه، والتي تحتوي على الجوز والسمبل والحمص والفول السوداني والحلويات، ويصل وزنه ما بين 9 إلى 10 كيلو، ويصل سعرها ما بين 140 إلى 180 ريالا للكيس الواحد، فضلا عن توفير سلال أو بوكسات تحتوى على توزيعات جاهزة ويتراوح سعرها ما بين 100 إلى 600 ريال، حيث يختلف السعر حسب الشكل والكَمية… وقال انه يقوم بتجهيز هذه الكميات وشرائها قبل شهرين من بداية شهر رمضان، إذ إنه يقوم بشراء كافة المكسرات من أسواق الدوحة، ويهتم أيضا بعرض توزيعات ذات ديكورات وأشكال مختلفة مع الحرص على المحافظة على الطابع التراثي، حيث يتم تجهيز بوكسات خاصة بالقرنقعوه على شكل الجفير والسفرة والقماش التراثي والمداخن ودهن العود… ونوه إلى أن هذه الأيام هي ذروة البيع، ولذلك يقوم بفتح المحل لساعات إضافية حتى يلبي حاجة الزبائن ويستوعب الزحام، إذ يغلق المحل ابوابه يوميا الساعة الثالثة فجرا، مؤكدا أن فترة ما بعد الفطور هي الأكثر زحاما واقبالا من الزبائن، وقد يصل كمية البيع يوميا إلى 400 كيس وزن 10 كيلو.

محمد صادق: عرض 15 ألف درزن من أكياس التوزيعات

وقال محمد على صادق – بائع، إن كل عام يحرصون على توفير أشكال مختلفة ذات ألوان ورسومات جذابة من أكياس القرنقعوه، ولكن مع الحفاظ على الطابع التراثي، مشيرا إلى أن لديهم أكياس جاهزة تباع فارغة وأخرى تم تعبئتها بالمكسرات والحلويات، إضافة إلى وجود سلال القرنقعوه الجاهزة، حيث يتراوح سعر درزن الأكياس ما بين 20 إلى 48 ريالا، بينما سعر الكيس الواحد الجاهز يتراوح ما بين 10 إلى 15 ريالا، اما سعر السلال فيختلف حسب حجمها والديكورات المستخدمة بها ويتراوج سعرها ما بين 70 إلى 400 ريال… وأكد أن الزبائن غالبا ما تفضل شراء المكسرات والحلويات وتقوم بتعبئتها بنفسها في المنزل، بينما خلال الثلاثة أيام الأخيرة التي تسبق القرنقعوه، فنظرا لضيق الوقت يقومون بشراء السلال والعبوات الجاهزة، منوها إلى أنه قد استعد للقرنقعوه بتجهيز 15 درزن من أكياس توزيعات القرنقعوه المتنوعة، ونسبة 80 % منها تصميمات جديدة تم استيرادها من الصين والهند وإيران.

عبدالمجيد غلام: العمل بشكل متواصل لتوفير احتياجات الزبائن

وأشار عبد المجيد غلام – مدير احد المحلات، أن المحل يتحول خلال شهر رمضان إلى خلية نحل تعمل منذ الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الواحدة ليلا بشكل متواصل، حيت يتم استيعاب الزحام والاقبال من الزبائن على شراء حلويات ومكسرات القرنقعوه مبينا أنه لديهم أكياس زنة 9 كجم، أخرى زنة 4 كجم، ولديهم أيضا عبوّات صغيرة، موضحًا أنَّ سعر كيس القرنقعوه وزن 9 كجم وفيه كافة مكوّناته من مكسراتٍ وحلوياتٍ، يبلغُ سعره 180 ريالا، بينما الكيسَ وزن 4 كجم من الحلويات المتنوعة المشكلة، فيبلغُ سعره 160 ريالًا… ونوه إلى أنه يقوم باستيراد جميع الحلويات من دبي، إذ قام بتجهيز كمية تصل إلى 20 ألف كيلو من حلويات القرنقعوه المختلفة لتغطية احتياجات الزبائن خلال هذه المناسبة الهامة، مضيفا انه يقوم ببيع كمية تصل إلى 5 آلاف كيلو خلال الأيام الحالية التي تسبق القرنقعوه.

الشرق القطرية