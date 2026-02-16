وزير التعليم والتربية الوطنية: تدريب المعلمين من أهم مؤشرات جودة التعليم

افتتحت وزارة التعليم والتربية الوطنية بأم درمان، الأحد، ورشة اعتماد وتكييف حزم تدريب المعلمين في أوضاع الأزمات، التي ينظمها المركز القومي لتدريب المعلمين بالتعاون مع منظمة اليونسكو.

وأكد د. التهامي الزين حجر، وزير التعليم والتربية الوطنية، الذي خاطب الجلسة الافتتاحية للورشة، أن تدريب المعلمين من أهم مؤشرات جودة التعليم، مشيراً إلى أن المعلم هو رأس الرمح للنهوض بالتعليم.

وشدد التهامي على أهمية اكتساب المهارات وتطوير طرائق التدريس، مؤكداً أهمية التعليم في ظل الطوارئ والأزمات، وأشار إلى أن جائحة كورونا كشفت عن الحاجة الماسة له.

وأوضح الوزير أن تنفيذ هذه الورشة يجيء تطبيقاً لشعار (التعليم لا ينتظر)، معرباً عن أمله في أن يتم خلالها مراجعة الأدلة التدريبية لكل المنظمات التي تعمل في حقل التعليم في السودان من قبل المركز القومي لتدريب المعلمين.

وقال د. أمين عوض السيد، مدير المركز القومي لتدريب المعلمين، إن الورشة تهدف إلى تعريف المشاركين بمفهوم التعليم في الطوارئ، إضافة إلى توحيد المحتوى التدريبي وربط مراكز التدريب بالولايات وبالمركز عبر التقنية الرقمية، باعتبار أن الفترة المقبلة ستشهد تدريباً مكثفاً.

وأوضح أن الورشة تضم 30 مشاركاً يمثلون خبراء التدريب من كافة الولايات، وتستمر لمدة يومين.