سياسية
الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن ووحدة واستقرار السودان
أعرب معالي السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس عن تقدير السودان للدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة العربية في دعمها لسيادة ووحدة وسلامة البلاد.
جاء ذلك لدى لقائه ظهر السبت السيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في إطار اللقاءات التي يجريها معاليه خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.
وتناول اللقاء تطورات الأوضاع في البلاد والجهود التي تبذلها حكومة الأمل لتحقيق السلام والإستقرار وتهيئة المناخ لعودة المواطنين وتطبيع الحياة.
من جانبه أكد أبو الغيط دعم الجامعة العربية الكامل لسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه.
سونا