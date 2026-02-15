الجامعة العربية تؤكد دعمها لأمن ووحدة واستقرار السودان

أعرب معالي السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل إدريس عن تقدير السودان للدور الكبير الذي تضطلع به الجامعة العربية في دعمها لسيادة ووحدة وسلامة البلاد.

جاء ذلك لدى لقائه ظهر السبت السيد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في إطار اللقاءات التي يجريها معاليه خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن.