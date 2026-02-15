رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية يزور منطقة أبو دليق ويشيد بالوقفة الصلبة لمواطنيها في وجه التمرد

قام السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان ، اليوم بزيارة لمنطقة أبو دليق. وذلك ضمن سلسلة جولاته الميدانية للوقوف على أحوال المواطنين.

وأشاد سيادته بالمواقف الصلبة لأهل المنطقة ومقاومتهم لصلف مليشيا آل دقلو الإرهابية .

مؤكداً أن التكاتف والتعاضد بين أبناء أبودليق أسهم في تلقين العدو دروساً في الشجاعة والبسالة والإقدام.

وأشار سيادته إلى الأدوار العظيمة لمواطني منطقة أبو دليق في إسناد القوات المسلحة السودانية في حرب الكرامة ، مشيداً باستجابتهم لنداء الوطن واصطفافهم في المقاومة الشعبية لدحر التمرد واستئصال شأفته.

وطاف رئيس مجلس السيادة القائد العام على بعض المشروعات الخدمية والتنموية ووقف على مستوى الخدمات المقدمة لمواطني المنطقة في مجالات المياه والتعليم والصحة.