سودانيون في أوروبا يقفون احتجاجاً على صمت المجتمع الدولي إزاء انتهاكات مليشيا التمرد

نظم سودانيون مقيمون في دول أوروبية وقفة احتجاجية في مدينة مارسيليا الفرنسية بمناسبة مرور 1000 يوم على بداية الحرب في السودان، واحتجاجاً على صمت المجتمع الدولي إزاء ممارسات وانتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة في حق المواطنين.

وقال الأستاذ محمد إبراهيم ممثل مجموعة الشباب السودانيين بالمهجر في اليوم، إن طوال فترة الألف يوم التي مرت على الحرب وُوجِهت بصمت مريب من المجتمع الدولي، مندداً بالطريقة التي يتعاطى بها المجتمع الدولي ومؤسساته وحالة اللامبالاة تجاه معاناة السودانيين.

ورفعت المجموعات المشاركة شعارات نادت بضرورة تصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية ومعاقبتها على كل الجرائم التي ارتكبتها والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة جماعية، مطالبين بأهمية أن يتفاعل المجتمع الدولي بشكل إيجابي مع معاناة السودان.

وندد المشاركون ببعض التدخلات السالبة من بعض الدول والتغاضي عن إرسال المرتزقة والأسلحة الفتاكة لقتل السودانيين، معربين عن استيائهم من صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية في العالم وعلى رأسهم المحكمة الجنائية الدولية على تلك الجرائم من جانب المليشيا المتمردة.

سونا