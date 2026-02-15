سنار تقرع جرس إمتحانات الشهادة الإبتدائية للعام الدراسي 2024_2025

قرع والي ولاية سنار اللواء ركن م. الزبير حسن السيد اليوم جرس إمتحانات الشهادة الإبتدائية للعام الدراسي 2024-2025م بمدرسة خولة بنت الأزور الإبتدائية بنات بمدينة سنجة، بحضور حكومة الولاية والأجهزة الأمنية والشرطية ومدير الإدارة العامة للمرحلة الإبتدائية بالولاية.

وأكد والي سنار أن الأمن مستتب وأن الإمتحانات سوف تسير وفق المخطط له، شاكراً معلمي الولاية على جهودهم.

وقال وزير التربية والتوجيه المكلف، الأستاذ صلاح آدم عبدالله، إن عدد التلاميذ الذين يجلسون للإمتحان يبلغ 33,294 تلميذ وتلميذة، يتوزعون على 304 مركز، منهم 15 ألف بنين و18 ألف بنات.

وأشاد صلاح آدم بالجهود التي بذلتها القوات المسلحة والقوات المساندة لها، وشكر المدراء التنفيذيين ومدراء المرحلة الإبتدائية، وأولياء الأمور والمجالس التربوية والمجتمعات السنارية على وقفتهم القوية لاستمرار العملية التعليمية.

سونا