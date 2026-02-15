ياسر العطا يؤكد مضي القوات المسلحة السودانية بعزيمة وثبات حتى تحقيق النصر

أكد عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام وقائد القيادة الجوالة الفريق أول ركن ياسر العطا، مُضي القوات المسلحة السودانية والقوات المساندة لها في القتال بثبات وعزيمة إلى أن يتحقق النصر العزيز المؤزر في كل أرجاء الوطن.

وحيا سيادته لدى تفقده السبت متقدم الأبيض وقيادة الفرقة الخامسة مشاة، شهداء معركة الكرامة ووصفهم بشهداء الأمة الباسلة المجيدة سائلاً الله لهم فسيح الجنات ويعجل شفاء كل الجرحى والمصابين، ويفك أسر كل المعتقلين والمختطفين والمأسورين والمختفين قسراً.

​وحيا سيادته منسوبي القوات المشتركة مثمناً جهودهم وتضحياتهم من أجل عزة ووحدة السودان وسلامة شعبه ونقل لهم تحيات القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس الأركان ولكل قادة المتحركات بمدينة الأبيض والفرقة ١٤ مشاة ( أسود الجبال )، واللواء ٥٤ الدلنج، وأبو جبيهة، وسيطرة هبيلا، وسيطرة الصياد (١)، والصياد (٢)، وسيطرة الصادرات، وقوات جهاز المخابرات العامة، وكتائب الإسناد، والقوات المشتركة، والهجانة.