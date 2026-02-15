سياسية

وزير الثروة الحيوانية والسمكية يختتم زيارته لولاية النيل الابيض

2026/02/15
kostinln
كوستي
اختتم وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد التجاني المنصوري زيارة مهمة لولاية النيل الابيض استغرقت ثلاثة أيام زار من خلالها قرية ود بلاع بمحلية الجبلين استمع خلالها من المربين إلى الصعوبات التي تواجههم خاصة تحسين النسل لزيادة الإنتاج والانتاجية وفتح خطوط النار والخدمات البيطرية المتكاملة.
وتعهد الوالي الفريف أول قمر الدين محمد فضل الموالي بتذليل الصعاب كافة.
ووجه المدير التنفيذي بالمحلية باتخاذ التدابير اللازمة خاصة في موضوع فتح خطوط النار لعدم الاحتكاك بين المزارعين والرعاة.
ووعد الوزير بإنشاء حظائر بطرق حديثة ومصنع للاعلاف والألبان.
من جانبهم عبر أهل ود البلاع عن فرحتهم بقيام مدينة الإنتاج الحيواني في الولاية مؤكدين وقفتهم بصلابة خلف القوات المسلحة.
و تفقد الوزير المعمل البيطري بربك وأعلن عن قيام ورشة عن آفاق الثروة الحيوانية الحاضر والمستقبل.
وعلي هامش الزيارة سجل الوزير زيارة إلى مصنع سكر كنانة وطاف على أقسامه المختلفة مشيدا بالطفرة التي تحققت في المصنع كما زار مزرعة البساتين.
سونا

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/15