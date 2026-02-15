وزير الثروة الحيوانية والسمكية يختتم زيارته لولاية النيل الابيض

اختتم وزير الثروة الحيوانية والسمكية أحمد التجاني المنصوري زيارة مهمة لولاية النيل الابيض استغرقت ثلاثة أيام زار من خلالها قرية ود بلاع بمحلية الجبلين استمع خلالها من المربين إلى الصعوبات التي تواجههم خاصة تحسين النسل لزيادة الإنتاج والانتاجية وفتح خطوط النار والخدمات البيطرية المتكاملة.

وتعهد الوالي الفريف أول قمر الدين محمد فضل الموالي بتذليل الصعاب كافة.

ووجه المدير التنفيذي بالمحلية باتخاذ التدابير اللازمة خاصة في موضوع فتح خطوط النار لعدم الاحتكاك بين المزارعين والرعاة.

ووعد الوزير بإنشاء حظائر بطرق حديثة ومصنع للاعلاف والألبان.

من جانبهم عبر أهل ود البلاع عن فرحتهم بقيام مدينة الإنتاج الحيواني في الولاية مؤكدين وقفتهم بصلابة خلف القوات المسلحة.

و تفقد الوزير المعمل البيطري بربك وأعلن عن قيام ورشة عن آفاق الثروة الحيوانية الحاضر والمستقبل.