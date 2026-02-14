وزير الصحة يؤكد دعم غرب كردفان واستمرار الخدمات الصحية رغم التحديات

التقى وزير الصحة الاتحادي بروفيسور هيثم محمد إبراهيم صباح اليوم بمكتبه بالخرطوم، مدير عام وزارة الصحة والتنمية الاجتماعية بولاية غرب كردفان د. أنس صديق الصادق.

أشاد الوزير بجهود وزارة الصحة بغرب كردفان في استمرار تقديم الخدمات الصحية بالتنسيق مع المنظمات، خاصة خدمات غسيل الكلى، مؤكداً أهمية الرصد الصحي وتوفير خدمات الرعاية للأمهات والأطفال، إضافة إلى تقديم الخدمات للنازحين عبر عيادات متنقلة وتوزيع الناموسيات في المعسكرات.

كما أعلن استعداد الوزارة لتذليل التحديات وتقديم الدعم اللازم، مشيداً بالكوادر الطبية ومؤكداً أن الصحة يجب أن تستمر في كل الظروف.

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الصحة الاتحادية أن الولاية تواجه تحديات كبيرة في استمرار تقديم الخدمات الصحية، مشدداً على ضرورة التنسيق مع المفوضية لتوفير الخدمات للنازحين بشمال كردفان، مؤكداً دعم الوزارة للولاية وتوفير معينات العمل للكوادر الصحية.

واستعرض مدير عام وزارة الصحة بغرب كردفان الأوضاع الصحية بالولاية، مشيراً إلى استمرار عمل عشرة مستشفيات ومركز غسيل الكلى بالمجلد رغم الصعوبات، فيما خرجت بعض المؤسسات الصحية عن الخدمة بسبب سيطرة المليشيات.

وكشف عن ظهور بعض الأوبئة مثل الكوليرا خلال يناير تمت السيطرة عليها، مؤكداً إعداد عشرة مشاريع صحية بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية، وعرض خطة للتعافي والإعمار بعد التحرير، مقدماً الشكر للوزارة على دعمها المادي والفني.

سونا