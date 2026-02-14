رئيس الوزراء يلتقي الرئيس اليمني رئيس وفد بلاده لمؤتمر ميونيخ للأمن

التقى معالي السيد رئيس الوزراء البرفيسور كامل إدريس اليوم السبت فخامة الرئيس اليمني رشاد محمد العليمي رئيس وفد بلاده المشارك في أعمال مؤتمر ميونيخ للأمن.

أكد معالي السيد رئيس الوزراء على العلاقات التاريخية التي تربط بين البلدين الشقيقين والمشتركات التي تجمعهما، ونقل تحيات فخامة السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان لشقيقه الرئيس اليمني، وتناول معاليه تطورات الأوضاع في السودان وحرب العدوان الشامل الذي تتعرض له البلاد .

كما تطرق معاليه إلى جهود الحكومة في تحقيق السلام والاستقرار الذي توج بمبادرة السلام التى قدمها معاليه أمام جلسة مجلس الأمن في ديسمبر الماضي، وأكدت على أهمية استقرار اليمن وشعبه والتعاون والتنسيق لتحقيق الأمن العربي ومكافحة المليشيات بالمنطقة.

من جانبه أكد فخامة الرئيس اليمني على أن أمن اليمن من أمن السودان وأشار إلى دعم بلاده الكامل لوحدة السودان واستقراره وسلامة أراضيه وحرصه على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها، وأن السودان تعرض لمؤامرة كبرى لاسقاط الدولة وأكد على أهمية مكافحة المليشيات في العالم العربي وتحقيق الأمن العربي بالتعاون الكامل بين دول المنطقة.

سونا