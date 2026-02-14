السودان يشارك في المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات بمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول

شارك السودان في أعمال المؤتمر الثاني لوزراء النقل والمواصلات بمنظمة التعاون الإسلامي، الذي انعقد بمدينة إسطنبول ، تحت شعار: “تعزيز شبكة النقل والمواصلات لترسيخ أواصر الأخوة بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي”.

واختُتمت أعمال المؤتمر مؤخرا، بمشاركة وفد السودان برئاسة السيد وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، وذلك في إطار حرص السودان على تعزيز حضوره الإقليمي وتفعيل آليات التعاون المشترك في قطاع النقل، بما يخدم المصالح الوطنية ويدعم جهود إعادة الإعمار والتنمية.

وفي رسالة مصوّرة، أكد فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد رجب طيب أردوغان أن تقليص أثر المسافات الجغرافية بين الدول الأعضاء يتطلب تعزيز الترابط الاستراتيجي والفعاليات المشتركة، نظرًا لأهميته المتزايدة بالنسبة للاقتصاد العالمي ومسارات التجارة وشبكات الإنتاج والتقدم داخل المنظمة.

وشدد على أن التنمية والقدرة التنافسية والتكامل الإقليمي تعتمد على نظم نقل فعالة وموثوقة ومتكاملة.

وقد اعتمد المؤتمر بالإجماع قرارًا بشأن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في قطاع النقل والمواصلات، كما رحبت بعض الدول الأعضاء بمبادرة إنشاء مؤسسة متخصصة تابعة للمنظمة تستضيفها تركيا تحت مسمى “مركز النقل البري”.

وعلى هامش المؤتمر، التقى السيد وزير البنى التحتية والنقل، سيف النصر التجاني هارون، نظيره التركي وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، حيث أكد سيادته استقرار الأوضاع الأمنية في البلاد وعودة مؤسسات الدولة إلى استئناف نشاطها من الخرطوم، مشيرًا إلى العودة التدريجية لمطار الخرطوم، وبداية الخطوط الجوية السودانية أولى رحلاتها من بورتسودان إلى الخرطوم، وكذلك تشغيل رحلات من مطار بورتسودان إلى الولايات السودانية الأخرى.

كما أعرب الوزير عن رغبة السودان في الاستفادة من التجربة التركية في مجالات إدارة السفن، وتوفير فرص تدريبية وبناء القدرات في القطاعين البحري والنقلي.

وعقد سيادته كذلك عددًا من الاجتماعات مع شركات متخصصة في إدارة وتشغيل الموانئ واللوجستيات البحرية وإنشاء المطارات.

من جانبه، أبدى وزير النقل والبنية التحتية التركي استعداد بلاده للتعاون مع السودان في كافة المجالات ذات الصلة بالسلامة البحرية، والتدريب، والنقل والمواصلات، والإنشاءات، والطرق والجسور، بما يعزز آفاق الشراكة بين البلدين في قطاع البنية التحتية .

يجدر بالذكر ان وفد السودان للمؤتمر ضم بجانب السيد الوزير كلٌ من السيد جيلاني محمد جيلاني مدير عام هيئة الموانئ البحرية والسيد السفير اسامة محجوب القنصل العام للسودان بإسطنبول .

سونا