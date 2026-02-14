والي كسلا يدشن برنامج ديوان الزكاة لشهر رمضان المعظم

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق اليوم برنامج شهر رمضان المعظم لديوان الزكاة للعام 1447 هجرية بكلفة 3 مليارات و 750 مليون و 500 الف جنيه ويستهدف 31 الف و 275 اسرة وعدد 110 خلوة ذلك تحت شعار (عبادة تتجدد وعطاء يتمدد) .

وعدد والي كسلا المكلف انجازات الزكاة بعد الحرب مشيرا إلى ان الزكاة دابت في كل عام تدشين البرنامج الذي أتى قبل رمضان ويشمل أنشطة متعددة تقوم بها الزكاة.

من جانبه اوضح وزير التنمية الاجتماعية عمر عثمان أن الديوان يعتبر واحدا من مؤسسات الحماية الاجتماعية في اسناد الضعيف والناشطين اقتصاديا.

واشاد بجهود العاملين بالزكاة والشركاء في تحقيق أهداف الديوان الذي يقدم في كل القطاعات دعم مقدر.

واوضح أمين الزكاة بولاية كسلا الاستاذ حامد أحمد حامد ان البرنامج اتي بصورة متفردة عن الاعوام السابقة ويشمل ثمانية محاور تتمثل في فرحة الصائم وإطلاق سراح النزلاء الغارمين ودعم طلاب الخلاوي وتفقد الراعي والرعية والعودة إلى الديار ودعم المجهود الحربي ودعم برامج المنظمات والمؤسسات مشيرا إلى ان هذا الجهد تم من قبل العاملين بالزكاة المكلفين.

وقال هناك سلة حتى تتمكن الأسرة من الحصول على حاجتها وتحتوي علي 6 أصناف جيدة تكفى حاجة الاسرة, منوها الى انه وقبل نهاية العام سيتم تنفيذ نفرة المشروعات النوعية بالتنسيق مع التمويل الاصغر وبنك امدرمان الوطني.

