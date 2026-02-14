وزير الموارد البشرية يدشن فرحة الصائم بالجزيرة بكلفة 7 مليار جنيها

دشن الأستاذ معتصم محمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية صباح اليوم برئاسة ديوان الزكاة بولاية الجزيرة برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1447 هجرية والذي جاء تحت شعار: (عبادة تتجدد وعطاء يتمدد) بكلفة 7 مليار جنيها ويستهدف 55,440 أسرة ويشمل البرامج فرحة الصائم وفرحة العيد والأسر المتعففة وإطلاق سراح النزلاء ودعم السجون والمجهود الحربي والارتكازات ودعم المؤسسات والخلاوي .

من جانبه أكد وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية أن تدشين برنامج شهر رمضان من الجزيرة أكد تعافي الجزيرة وعودتها في شتي المجالات لافتاً لدور الجزيرة ويدها العليا للسودان داعياً أهلها في النزوح للعودة وأن الولاية إستعادة عافيتها في كل الخدمات .

وجدد إهتمام وزارته بمعاش الناس وتخفيف حدة الفقر الذي بلغ نسبة 74% والبطالة التي بلغت 45% داعياً المكلفين للإلتزام بدفع الزكاة وإحياء قيم التكافل والتراحم وعبر عن شكره لديوان الزكاة ودافعي الزكاة الذين ساهموا في تحقيق هذة النفرة .

فيما أعلن الأستاذ أحمد عبد الله أحمد الأمين العام لديوان الزكاة أن برنامج شهر رمضان لهذا العام في كل الولايات بكلفة 78.69 مليار جنيها لافتاً للعديد من البرامج في شهر رمضان مجدداً حرص الديوان إستمرار تقديم خدماته اليومية .

وأكد الأستاذ مرتضى إسماعيل البيلي والي ولاية الجزيرة المكلف أن تدشين برنامج شهر رمضان يزرع الفرح في مواطني محليات الولاية الثمانية .

على صعيد آخر شرف الوزير ووالي الجزيرة المكلف بسجن مدني العمومي إطلاق سراح 31 نزيلا بسجون الولاية بكلفة تقارب 97 مليون جنيها ضمن برنامج الزكاة لشهر رمضان المبارك .

