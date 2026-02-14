تدشين نفرة لتأهيل المستشفى العسكري بكسلا

دشن والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق نفرة الهيئة الشعبية لنصرة القوات المسلحة لتاهيل مستشفى كسلا العسكري بالتعاون مع مؤتمر البجا وذلك في إطار دعم معركة الكرامة وإسناد المرافق الصحية لتقديم خدماتها بصور اشمل.

واشاد الوالي لدى مخاطبته البرنامج الخاص الذي اقيم بمناسبة تدشين النفرة بحضور قائد الفرقة 11 مشاة اللواء ركن الباهي ميرغني وقائد اللواء 41 مشاة العميد الركن ابوبكر عباس وممثل مدير شرطة الولاية اشاد بالمبادرة وانطلاقتها والقائمين على أمرها.

وحيا الوالي صمود القوات المسلحة في وجه التآمر الدولي والإقليمي.

واضاف ان الوطن مازال ينزف مايحتم على الجميع الوقوف جنبا إلى جنب خلف القوات المسلحة لافشال التآمر.

وحيا قائد الفرقة 11 مشاة القوات المسلحة والمساندة لها وهي تدافع عن الوطن وتقدم الشهيد تلو الشهيد.

واشاد بمبادرة مؤتمر البجا وإعلان نفرة تأهيل المستشفى العسكري مشيرا إلى مواقف ناظر الهدندوة محمد احمد محمد الامين ترك في دعم القوات المسلحة.