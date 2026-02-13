شرطة ولاية البحر الأحمر باسناد من القوات الأمنية المشتركة تنفذ حملة أمنية كبري بالسوق الكبير بمدينة بورتسودان

نفذت شرطة ولاية البحر الأحمر حملة كبري بمحلية بورتسودان بإسناد أمني من القوات الأمنية المشتركة والتي تضم شرطة المحلية ، مرور الولاية ، مباحث المحلية ، قوة ضبط المدن ، شرطة الطواريء والعمليات ، الشرطة الأمنية ، المباحث المركزية ، المباحث الجنائیة، مكافحة المخدرات ، الية (9 طويلة ) بقيادة مدير شرطة المحلية العميد شرطة/طارق أحمد حسن ومشاركة الضباط الاداريين ، وقد إستهدفت الحملة إختصاص السوق الكبير والتي تشمل موقف المواصلات العامة ، ونادي حي العرب ، والأزقة الملحقة بالسوق ، وشارع دلالة الهواتف السيارة ، ومبني سوكراب، وفندق الحرمين وقد نجحت الحملة في إزالة التشوهات البصرية والقضاء علي الظواهر السالبة والباعة الجائلين والفريشة وفتح الطرق والمسارات أمام المارة وحركة السير بالطرق الفرعية والرئيسة كذلك تم تكثيف جهود المراقبة الميدانية للأسواق في الفترات المسائية والنهارية لضمان عدم عودة الفريشة مرة أخرى للأسواق.

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللواء شرطة/ دفع الله طه أحمد دفع الله مدير شرطة الولاية وقف علي جهود القوات المشاركة في الحملة والجهود المثمرة التي حققتها في إزالة الظواهر السالبة وتنظيم العمل بالأسواق والمحلات التجارية يرافقه مدير دائرة الجنايات ومدير الشؤون العامة بمرور الولاية

يذكر أن الحملة وجدت الرضا والإستحسان والإشادة من قبل المواطنين وأصحاب المحلات التجارية بالسوق مشيدا بالجهود الكبيرة التي تقوم بها الشرطة والقوات الأمنية المشتركة في مكافحة الجريمة والقضاء عليها وإزالة الظواهر السالبة بجانب المساهمة في تنظيم الأسواق والمواقف العامة وإنسياب حركة المرور والمارة بصورة سلسة مما إنعكس إيجابا في المظهر العام للمواقع التي إستهدفتها الحملة .

المكتب الصحفي للشرطة