تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة المركزي

شهد المدير التنفيذي لمحلية الدبة الأستاذ محمد صابر كشكش امس تشغيل مصنع الاوكسجين بمستشفى الدبة وذلك بحضور عدد من قيادات القطاع الصحي بالمحلية.

وأكد المدير التنفيذي للمحلية في كلمته خلال مراسم التشغيل أن المصنع الذي قدمته المملكة العربية السعودية ممثلة في مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الانسانية يمثل إضافة حقيقية وإنجازا نوعياً طال انتطاره، حيث ظل المستشفى في حاجة ماسة لمثل هذا المشروع لسنوات طويلة، معبراً عن شكره وتقديره لمركز الملك سلمان على دعمهم السخي لهدا المشروع ولغيره من المشروعات بالمحلية، مشيدا بدعم مركز الملك سلمان في تأهيل مستشفى الدبة بالأجهزة الطبية، وتم حفر عدد 9 آبار سقيا حديثة بالمحلية.

وثمن جهود منطمة الكفاءات الشريك المنفذ لهذه المشروعات، مشيراً الى أن المشروع سيغطي احتياجات كافة المستشفيات والمراكز الصحية بالمحلية، كما أشاد بدور وزارة الصحة الولائية لدعمها لمحلية الدبة ووزارة الصحة في دعم القطاع الصحي بالمحلية.

من جانبه أوضح د.أحمد صلاح مدير عام المستشفى أن تشغيل المحطة سيسهم في تقليل التكلفة وضمان توفر الاوكسجين بصورة دائمة مما ينعكس ايجاباً على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين وأشاد بجهود مركز الملك سلمان وجهود المحلية وكل الجهات التي ساهمت في إنجاح المشروع.

وأعرب الأستاذ إبراهيم محمد الحسن عضو مجلس إدارة المستشفى عن تقديره لهذه الخطوه مقدماً شكره وتقديره لمركز الملك سلمان لدعمهم هذا المشروع مما سينعكس ايجاباً على مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمرضى بمحلية الدبة.

سونا