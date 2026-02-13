سياسيةأبرز العناوين
شراكة بين جامعة دنقلا ومحلية دنقلا لدعم الاعتماد الدولي لكلية الطب
عقد د. مكاوي الخير، المدير التنفيذي لمحلية دنقلا، الاربعاء، اجتماعًا مع د. عبد الكريم محمد عثمان، وكيل جامعة دنقلا، ود. كمال عبد الله، عميد كلية الطب والعلوم الصحية.
وتركز الاجتماع على الخطوات العملية لتجهيز كلية الطب لنيل الاعتماد الدولي، وسبل التعاون في أعمال الصيانة الشاملة للقاعات الدراسية والمعامل والمختبرات، وتحسين وتجميل الواجهة والبيئة الداخلية للكلية بما يتوافق مع المعايير العالمية، وإكمال النواقص اللوجستية والفنية المطلوبة لملف الاعتماد.
وأبدى الخير إدراكه العميق لمكانة جامعة دنقلا ودورها الحيوي في المنطقة، وأعلن التزام المحلية بالمساهمة الفعالة في كافة مراحل التجهيز والتجميل، وقبوله الانضمام لعضوية لجنة اعتماد كلية الطب دعمًا لهذا المشروع الوطني، والقيام بزيارة ميدانية للكلية الأسبوع القادم للوقوف على الاحتياجات على أرض الواقع.
من جانبه، أعرب عميد كلية الطب عن تفاؤله بنتائج اللقاء، مشيدًا بتفهم المدير التنفيذي لأهمية عملية الاعتماد وتأثيرها على جودة التعليم الطبي بالولاية، وأكد أن هذه الخطوات تمثل دفعة قوية للكلية في مسارها نحو العالمية، مثمنًا روح التعاون التي أبدتها المحلية.
سونا