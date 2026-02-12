والي كسلا يبحث سبل تعزيز الحماية ومكافحة التهريب

بحث والي كسلا المكلف اللواء ركن (م) الصادق محمد الازرق لدى لقائه وفد الهيئة السودانية للجمارك برئاسة اللواء شرطة عماد الدين محمد نور مساعد المدير للعمليات الجمركية بحضور العميد صالح ادريس مدير مكافحة التهريب كسلا والعميد عوض الله حمزة مدير دائرة الشؤون العامة بشرطة الولاية – بحث سبل التنسيق والتعاون المشترك بين الولاية والجمارك فيما يختص بتعزيز دور الجمارك خاصة عبر الحظيرة الجمركية اضافة الى امكانية التصدي ومكافحة التهريب بمختلف اشكاله منعا للمهدات الاقتصادية والصحية والاجتماعية.

واوضح رئيس الوفد ان الزيارة الى كسلا جاءت بغرض التباحث مع سلطات الولاية حول الهموم المشتركة في جانب مكافحة التهريب وتفعيل دور الحظيرة الجمركية حتى تكون جاذبة للموردين والمستثمرين لاكمال اجراءاتهم الجمركية خاصة وان ولاية كسلا تعتبر طريق عبور لكل الولايات.

واشار إلى الجهود المطلوبة من مختلف الإدارات لمكافحة التهريب نظرا لطبيعة المنطقة الجغرافية والامتداد الواسع للحدود مع دول الجوار، مشيرا الى ان هنالك دعما لوجستيا سيقدم الى مكافحة التهريب بالولايات الشرقية دعما للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها وما تحقق في الفترات السابقة من ضبطيات كبيرة للمخدرات والسلع التي تهدد اقتصاد البلاد وسلامة المواطن.

ونوه في ذات الوقت إلى الأدوار الأخرى التي يمكن ان تقوم بها الجمارك خلافا لمهامها الاساسية والتي تتمثل في برامج المسئولية المجتمعية.

من جانبه اشاد الوالي بكافة الاجهزة الامنية بالولاية وما ظلت تبذله في سبيل مكافحة الجريمة ومحاربة المجرمين خاصة عمليات التهريب بمختلف انواعها.

وأمن على أهمية وضرورة تقنين الجوانب المتعلقة بالعمليات الجمركية وترتيب اوضاعها من خلال الحظيرة الجمركية التي ستساعد كثيرا في مسألة سهولة وانسياب الحركة التجارية والبضائع من وإلى كسلا.