والي الشمالية يدشن فعاليات دنقلا عاصمة السياحة 2026

دشّن والي الولاية الشمالية الفريق ركن عبد الرحمن عبد الحميد، اليوم بالميناء البري بدنقلا، بحضور أعضاء حكومة الولاية ولجنة أمنها، برامج وفعاليات دنقلا عاصمة السياحة للعام 2026، وذلك بانطلاق بطولة الجمهورية لسباق الدراجات الهوائية.

وأكد والي الشمالية أن مهرجان دنقلا عاصمة السياحة 2026 ليس فعالية ترفيهية فحسب، بل يمثل تحدياً وطنياً في ظل المرحلة الراهنة التي يمر بها السودان، مشيراً إلى أنه يأتي في سياق معركة الحفاظ على كيان الدولة والشروع في مرحلة إعادة البناء، وجدد تأكيده أن مليشيا الدعم السريع إلى زوال، وأن السودان سيعود معافى.

وأوضح أن المهرجان يهدف إلى تسليط الضوء على حضارة النيل وإرث الولاية الشمالية والسودان عموماً، عبر إبراز الشواهد التاريخية والحضارية التي تزخر بها دنقلا، مبيناً أن هذه القيم تمثل جوهر مشروع دنقلا عاصمة السياحة.

وبعث الوالي بالتحايا للولايات المشاركة في بطولة الجمهورية لسباق الدراجات الهوائية، داعياً بقية الولايات للاهتمام بالمشاركة في مثل هذه المناشط، كما تقدم بالشكر للاتحاد العام للدراجات والرياضيين المشاركين، معرباً عن سعادته باستضافة الولاية للبطولة، مشيراً إلى أن الشمالية درجت على استضافة العديد من البطولات القومية.

من جانبه، قال الأمين العام للمجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء د. ركن م عبد الرحمن فقيري إن استضافة الولاية الشمالية لبطولة الجمهورية للدراجات الهوائية تعكس حالة الأمن والاستقرار التي تنعم بها، وجاهزيتها للتصدي لأي عدوان مع استمرار البرامج والفعاليات المختلفة.

وأكد فقيري سعي المجلس لنشر ثقافة الرياضة للجميع، متقدماً بالشكر لوالي الولاية لاهتمامه ورعايته للقطاع الرياضي، مشدداً على أهمية وضع رؤية واضحة لقضايا الشباب، مؤكداً جاهزية الولاية لاستضافة أي منشط رياضي قومي.

بدوره استعرض الأمين العام للمجلس الأعلى للسياحة د. عبد الرحمن إبراهيم ملامح الرؤية المستقبلية لمشروع دنقلا عاصمة السياحة، موضحاً أن المهرجان يهدف إلى تحويل دنقلا إلى مدينة سياحية متكاملة عبر تأهيل عدد من المواقع السياحية، معلناً عن قيام متحف شامل بدنقلا بنهاية العام.

ودعا إبراهيم إلى تكامل الأدوار بين الجهات المعنية، والاستثمار في سياحة الشباب لتعزيز فرص الاستثمار وخلق وظائف جديدة، مؤكداً سعي المجلس لتأسيس مركز للسياحة العلاجية، مشيراً إلى أن مشروع دنقلا عاصمة السياحة، خطة عمل واقعية تتضمن برامج وأنشطة سياحية ورياضية متواصلة.

سونا