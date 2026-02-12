والي نهر النيل يؤدي واجب العزاء في شهداء حادثة غرق بمنطقة ديم القراي بكبوشية

أدى الدكتور محمد البدوي عبد الماجد ابوقرون والي ولاية نهر النيل اليوم واجب العزاء في شهداء حادثة غرق مركب (ابورفاس) بمنطقة ديم القراي وطيبة الخواض بكبوشية والتي راح ضحيتها (17) شهيدا وعدد (7) مفقودين ونجاة (13) مواطنا وذلك برفقة قائد الفرقة الثالثة مشاة اللواء ركن شمس الدين موسى عبد الله ولجنة أمن الولاية والمدير التنفيذي لمحلية شندي الأستاذ الحاج بله أحمد سومي والمدير التنفيذي لمحلية الدامر الأستاذ عبد الباسط محمد الأمين.

وتقدم والي نهر النيل بالتعازي لأسر الشهداء سائلاً الله أن يتقبلهم ويسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء، وأكد الوالى ألتزامهم بتوفير معدية (بنطون) يربط منطقة ديم القراي بمناطق غرب النيل وتوفير كافة الخدمات للمواطنين والعمل على توفير سبل الحماية والأمن لهم.

ودعا المدير التنفيذي لمحلية شندي الأستاذ الحاج بله أحمد سومي إلى التحلي بالصبر والدعاء للشهداء، وأن يجمع الله المفقودين، سائلاً ألله لهم الرحمة والمغفرة وأن يسكنهم جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا.

