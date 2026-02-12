وزير صحة البحر الاحمر تشيد بجهود الطوارئ لدى مشاركتها في فعاليات الاجتماع السنوي لمديري الطوارئ بالولايات

عبرت مدير عام قطاع الصحة الوزير المكلف بولاية البحر الأحمر د.احلام عبد الرسول عبرت عن سعادتها في المشاركة في الاجتماع السنوي لمديري ادارات الطوارئ بالولايات بمشاركة وزراء الصحة بالولايات والمدراء المكلفين، وذلك خلال مداخلتها في جلسة اليوم في الإجتماع السنوي لمديري إدارات الطوارئ بالولايات.

ورحبت بكل المشاركين والشركاء من المنظمات، مؤكدة أن ولاية البحر الاحمر تولي الاهتمام المتكامل بإدارة الطوارئ وإدارة صحة البيئة ضمن أولويات الإدارة، واشارت لأهمية الوقاية ودعت لضرورة دعم الولاية والاستجابة السريعة، واشادت بجهود الإدارة العامة للطوارئ.

واشارت مدير ادارة الطوارئ بالولاية ا.فاطمة محمد عثمان الى ضرورة معالجة العقبات والتحديات التي تواجه العمل فيما يتعلق بالكوليرا وحميات الضنك وضربات الشمس، مستعرضة تجربة الولاية في مجابهة الكوليرا مع ضرورة الدعم.

كما شهدت الجلسة مناقشة السيطرة على الاوبئة حيث تم استعراض تجربة ولاية النيل الأبيض في الكوليرا.

واستعراض دور المنظمات في الاستعداد والاستجابة للوبائيات خلال فترة الحرب.

وقدم ممثل منظمة الصحة العالمية د.نادر مكي مجمل الدعم المقدم لقطاع الصحة خلال العام 2025 في عمليات الطوارئ والتدريب ودعم مراكز عمليات الطوارئ في 6 ولايات ومراكز الرعاية الصحية والامداد الطبي.

كما قدمت د.ايمان كرار ممثل منظمة اليونيسف مجمل الدعم الذي قدم ومعالم خطة المنظمة للعام 2026.

سونا