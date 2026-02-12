مجلس السيادة ينعى للشعب السوداني وفاة ٢١ شخصا من منطقتي ديم القراي وطيبة الخواض

ينعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة الانتقالي عند الله تعالى عدداً من مواطني منطقتي ديم القراي وطيبة الخواض الذين توفوا إلى رحمة الله إثر حادث غرق مركب يقل أكثر من ٢١ شخصا بينهم نساء وأطفال.

ومجلس السيادة إذ ينعى هؤلاء المواطنين، إنما ينعى للشعب السوداني نفر عزيز من أبناء الوطن، وقال المجلس “بقلوب يعتصرها الألم تلقينا نبأ الفاجعة التي ألمت بأهلنا في ديم القراي وطيبة الخواض بولاية نهر النيل الذين فجعوا في وفاة عدد من أبنائهم إثر غرق مركب كانت تقل أكثر من ٢١ شخصا”.

وتمنى مجلس السيادة أن تكلل مساعي فرق الدفاع المدني واللجان الأهلية في العثور على المفقودين جراء الحادث. نسأل الله أن يتغمّد الضحايا بواسع رحمته ويتقبلهم القبول الحسن ويلهم أهلهم وذويهم الصبر وحسن العزاء. إنا لله وإنا إليه راجعون.

سونا