وزير الخارجية والتعاون الدولي يلتقي السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)

التقى وزير الخارجية والتعاون الدولي، السفير محيي الدين سالم أحمد، اليوم، بالسيد ورقنه قبيهو، السكرتير التنفيذي للهيئة الحكومية للتنمية (الإيقاد)، وذلك بمقر إدارة السلم والأمن للإيقاد في أديس أبابا.

وخلال اللقاء، أكد وزير الخارجية سعادة السودان بعودته إلى الإيقاد باعتباره عضواً مؤسساً، معرباً عن تطلع السودان إلى اضطلاع المنظمة بدور فاعل في مرافقة البلاد خلال مرحلة ترسيخ وبناء السلام، والتنمية المستدامة، وإعادة الإعمار، كما أشار إلى عودة حكومة الأمل إلى العاصمة القومية الخرطوم بعد ثلاثة أعوام من الغياب، موجهاً الدعوة للسكرتير التنفيذي لزيارة الخرطوم في أقرب فرصة.

من جانبه، أعرب السيد ورقنه قبيهو عن سعادة الإيقاد بعودة السودان إلى المنظمة، واصفاً إياها بعودة إلى الأسرة، ومؤكداً التزام الإيقاد بدعم استقرار السودان وسلامه، ومساندته في جهود بناء السلام وإعادة الإعمار، مع التشديد على احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه ورفض أي تدخل خارجي سالب في شؤونه.

سونا