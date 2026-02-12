سياسية
تفاهمات بين مشروع الجزيرة وشركه السودان للأقطان للتوسع في مساحات القطن
بحث المهندس إبراهيم مصطفى على محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الاربعاء الفريق الركن نصر الدين عبد الفتاح مدير عام شركة السودان للأقطان أوجه التعاون المشترك بين المشروع والشركة .
حيث أعلن المحافظ إتجاه إدارة المشروع للتوسع في زراعة مساحات محصول القطن الموسم الجديد ضمن الخطة الخمسية لإدارة مشروع الجزيرة والتي تستهدف صادرات المحاصيل النقديه وأن إدارته بصدد إعداد مصفوفه بإحتياجات الموسم الزراعي الجديد منذ وقت مبكر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .
من جانبه تعهد مدير عام شركه السودان للأقطان بتذليل كافة المعوقات التي تواجه توفير التمويل لزراعة محصول القطن داعياً إدارة مشروع الجزيرة لضرورة تحديد الإحتياجات، مؤكداً أن شركه الأقطان تضع كافه إمكانياتها لخدمة المزارعين بمشروع الجزيرة .
سونا