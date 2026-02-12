تفاهمات بين مشروع الجزيرة وشركه السودان للأقطان للتوسع في مساحات القطن

بحث المهندس إبراهيم مصطفى على محافظ مشروع الجزيرة لدى لقائه بمكتبه ببورتسودان الاربعاء الفريق الركن نصر الدين عبد الفتاح مدير عام شركة السودان للأقطان أوجه التعاون المشترك بين المشروع والشركة .

حيث أعلن المحافظ إتجاه إدارة المشروع للتوسع في زراعة مساحات محصول القطن الموسم الجديد ضمن الخطة الخمسية لإدارة مشروع الجزيرة والتي تستهدف صادرات المحاصيل النقديه وأن إدارته بصدد إعداد مصفوفه بإحتياجات الموسم الزراعي الجديد منذ وقت مبكر لضمان تحقيق الأهداف المرجوة .