وزارة البنى التحتية والنقل تُطلق خدمة إلكترونية لإصدار شهادة عدم الممانعة للمستوردين

أعلنت وزارة البنى التحتية والنقل تدشين خدمة إصدار شهادة عدم الممانعة لاستيراد وسائل النقل وقطع الغيار المرتبطة بها، وذلك في إطار مشروع التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة التحول الرقمي بالوزارة د.تاج الدين نورين في تصريح (لسونا) أن الخدمة تُمكّن المتعاملين والشركات من إكمال إجراءاتهم إلكترونياً بكل سهولة ويسر، عبر الربط الشبكي مع الجهات ذات الصلة.

وأكد أن الخطوة تسهم في تسريع الإجراءات، وتقليل التكلفة، وتبسيط المعاملات الخاصة بواردات قطاع النقل على مستوى الدولة.

وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يمثل نقلة نوعية في مسار تحديث العمل المؤسسي، وتعزيز الشفافية والكفاءة في تقديم الخدمات.

ودعت الوزارة جميع المستوردين والمتعاملين للاستفادة من الخدمة الإلكترونية الجديدة، التي تأتي دعماً للاقتصاد الوطني وتحسيناً لبيئة الأعمال في السودان.

