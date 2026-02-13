انطلاق إمتحانات الشهادة الإبتدائية بسنار بعد غدٍ الأحد

تبدأ بعد غد الأحد الموافق 15-2-2026 بولاية سنار إمتحانات الشهادة الإبتدائية والتي يجلس لها (33000) تلميذ وتلميذة منهم (1500) تلميذ من ولايات دارفور وذلك بزيادة 7 آلاف تلميذ عن العام الماضي.

وأكد الاستاذ صلاح آدم عبدالله مدير عام وزارة التربية والتوجيه في تصريح (لسونا) إكتمال كافة الترتيبات لإنطلاقة الإمتحانات، مبينا أن عدد مراكز الإمتحان بلغ (304) مركزاً موزعة على مستوى الولاية بجميع المحليات، مقدما صوت شكر لكل من ساهم في الإعداد للامتحانات، مؤكداً أن وزارته تعمل بروح الفريق الواحد وتعمل من أجل تطوير العملية التعليمية.

من جهتهم عبر عدد من أولياء أمور التلاميذ الممتحنين للشهادة الإبتدائية إستعداد أبنائهم للإمتحانات، مثمنين جهود وزارة التربية والتوجيه وخاصة المعلمين والمعلمات لما بذلوه من جهد في تعليم أبنائهم وتهيئتهم للإمتحانات.

سونا