رئيس الوزراء يلتقي رئيس الشؤون العالمية لشركة غولدمان ساكس

التقى معالي السيد رئيس الوزراء بروفسير كامل إدريس علي هامش مشاركته فى أعمال الدورة 62 لمؤتمر ميونيخ للأمن برئيس الشؤون العالمية لشركة غولد مان ساكس والرئيس المشارك لمعهد غولدمان ساكس العالمي السيد جاريد كوهين.

استعرض معالي السيد رئيس الوزراء خلال اللقاء الأوضاع في السودان جراء الحرب الوجودية المفروضة علي البلاد، وقدم سيادته تنويراً ضافياً حول الانتهاكات المتواصلة لمليشيا الدعم السريع المتمردة على المواطنين الأبرياء، والتخريب الممنهج للمليشيا المتمردة الذي طال المؤسسات والمرافق الحيوية والخدمية بالبلاد، وضرورة إدانة إنتهاكات مليشيا الدعم السريع المتمردة من قبل المجتمع الدولي وتصنيفها منظمة إرهابية.

كما قدم سيادته تنويراً حول الانتصارات المتواصلة للقوات المسلحة والقوات المساندة لها في كافة محار القتال لدحر التمرد.

وتطرق اللقاء إلى مبادرة سلام السودان التى حُظيت بقبول واسع وكبير على المستويين الإقليمي والدولي والمساعدة على تنفيذها.

وشدد اللقاء على ضرورة دعم السودان في المحافل الدولية والأمريكية على وجه الخصوص.

كما إستعرض معالي السيد رئيس الوزراءخلال اللقاء الفرص والامكانيات الاقتصادية المتاحة في البلاد والموارد الكبيره التى يزخر بها السودان،وإنفتاح حكومة الأمل وإستعدادها لاستقبال رؤوس الأموال والاستثمارات العربية والاقليمية والدولية.