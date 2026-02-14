إسناد متحرك الشهيد الأمير عبد القادر منعم منصور للمساهمة في تحرير غرب كردفان

أشاد والي غرب كردفان، المشرف على لجنة الاستنفار والمقاومة الشعبية بالولاية، اللواء (ركن) (م) حقوقي محمد آدم جايد، بالدور الطليعي الذي تضطلع به اللجنة القومية للاستنفار والمقاومة الشعبية في المتابعة الميدانية لجهود لجان الاستنفار بالولايات.

​جاء ذلك لدى استقباله الثلاثاء بمكتبه المؤقت بمدينة الأبيض، وفد اللجنة القومية للاستنفار برئاسة الفريق (ركن) بشير مكي الباهي، بحضور نائب والي غرب كردفان الأستاذ آدم كرشوم نور الدين، ولجنة أمن الولاية، إلى جانب نائب رئيس لجنة الاستنفار بالولاية ورئيس لجنة الاستنفار بشمال كردفان.

​وأكد الوالي أن ولاية غرب كردفان قدمت رتلاً من الشهداء من (المستنفرين) الذين ذادوا عن حياض الوطن في مختلف محاور العمليات، ولاسيما في محور جنوب كردفان، مؤكداً إسناد متحرك الشهيد الأمير عبد القادر منعم منصور للمساهمة في تحرير الولاية من دنس مليشيا الدعم السريع المتمردة.