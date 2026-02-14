الإمدادات الطبية: وصول أول دعم دوائي مركزي لجنوب كردفان بعد فك الحصار

في إطار سعي الصندوق القومي للإمدادات الطبية لتوفير الأدوية والاحتياجات الصحية العاجلة، أكد فرع الصندوق بولاية جنوب كردفان وصول أول دعم مركزي من الأدوية والمستهلكات الطبية اليوم إلى محليتي الدلنج وكادقلي، عقب فك الحصار عن المدينة .

وأوضحت د. أم سلمة عباس، مدير فرع الصندوق القومي للإمدادات الطبية بجنوب كردفان، أن الإمداد بلغ 100 طن من الأدوية والمستهلكات الطبية، تمثل أول دعم مركزي للولاية بعد فترة الحصار، مشيرةً إلى أن 30 طناً منها تم توفيرها بمجهود خالص من الإمدادات الطبية، فيما تم ترحيل 70 طناً بدعم لوجستي من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وأضافت أن الإمداد يضم أدوية الطوارئ والأدوية المنقذة للحياة، وتشمل المحاليل الوريدية، والمضادات الحيوية، والمسكنات، والأمصال، وأدوية التخدير، إلى جانب مستهلكات العمليات الجراحية، وذلك لسد الفجوة الدوائية الحرجة ودعم استقرار الخدمات الصحية بالولاية.

كما أشارت د. أم سلمة إلى أن الشحنة تضمنت أدوية مقدمة من صندوق الدعم العالمي، شملت أدوية الملاريا، والدرن، والإيدز، إضافة إلى أدوية الصحة الإنجابية، مؤكدةً أن هذه الإمدادات ستسهم بصورة مباشرة في تحسين الوضع الصحي وتخفيف المعاناة عن المواطنين في المناطق المتأثرة.

وأكدت التزام الصندوق القومي للإمدادات الطبية بمواصلة دعم ولاية جنوب كردفان، وضمان انسياب الإمداد الدوائي وتوفيره للمؤسسات الصحية، بالتنسيق مع الشركاء الوطنيين والدوليين.

سونا