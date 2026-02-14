وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية يزور ولاية الجزيرة

إستهل الأستاذ معتصم محمد صالح وزير الموارد البشرية والرعاية الإجتماعية زيارته لولاية الجزيرة صباح اليوم بتدشين اليوم العلاجي المجاني بمركز التأمين الصحي النموذجي المباشر بمدينة الحصاحيصا

حيث عبر الوزير عن سعادته بتأهيل المركز وإنطلاقة العلاج المجاني مؤكداً حرص وزارته للتوسع في تقديم الخدمات للمواطنيين وتوطين العلاج في الريف مشيداً بالنقلة النوعية التي حققتها ولاية الجزيرة في كافة القطاعات وأولها القطاع الصحي الذي تعافى بصورة كبيرة .

وأعلن الدكتور الأمين حسين عمر مدير التأمين الصحي بالولاية إستعادة خدمات التامين الصحي بالولاية بنسبة 75% وأكد أن الشراكة مع وزارة الصحة بالولاية ودعم حكومة الولاية ساهمت في تحقيق الأهداف المنشودة معلنًا الاستمرار في تقديم الأيام المجانية بمحليات الولاية المختلفة .

سونا