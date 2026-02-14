والي القضارف يدشن سلة المقاومة الشعبية لأسر الشهداء والجرحى بالولاية

جدد والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن التزام حكومة القضارف برعاية أسر الشهداء والجرحى والمصابين.

وقال خلال مخاطبته اليوم برنامج توزيع سلة رمضان لأسر الشهداء والجرحى والمصابين المقدمة من المقاومة الشعبية بالولاية بحضور لجنة امن الولاية وعدد القيادات قال ان كافة مجتمع الولاية سيكون عضدا وسندا لأسر الشهداء موجها كافة المحليات بضرورة رعاية أسر الشهداء وتوفير الحياة الكريمة لهم .

ودعا الوالي اهل الولاية بضرورة التضرع والابتهال للمولي عز وجل بنصرة القوات المسلحة.

وقال اللواء معاش عمر محمد مصطفى رئيس المقاومة الشعبية بالولاية ان توزيع سلة رمضان لأسر الشهداء والجرحى والمصابين ياتي في إطار برنامج التكافل والتراحم مشيرا لتقدم أبناء القضارف في كافة المحاور المتقدمة مشيدا بكافة الجهات التي ساهمت في دعم المقاومة الشعبية .

وجدد عزم المقاومة على مواصلة تقديم الأرواح فداءا للوطن حتى يتم تحرير كل شبر من أرض السودان.

سونا