رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة السودانية يقدم واجب العزاء في ضحايا منطقتي ديم القراي وطيبة الخواض

​قدم السيد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، اليوم، واجب العزاء في ضحايا حادثة غرق المركب الأليمة التي وقعت بمنطقة (ديم القراي – طيبة الخواض) بولاية نهر النيل، والتي كان على متنها أكثر من ٢١ راكباً.

​وأعرب السيد رئيس مجلس السيادة القائد العام في كلمته عن تضامنه الكامل مع أسر الضحايا في هذا المصاب الجلل الذي آلم الشعب السوداني كافة، قائلاً “هذه مشيئة الله وكلها أقدار”، مؤكداً حرص الحكومة على معالجة كافة التحديات التي تواجه المنطقة والمواطنين.

​وأضاف سيادته “لا نريد تكرار هذه المآسي، وهناك أخطاء بشرية سنعمل على معالجتها”، لافتاً إلى عزم الحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة وتوفير مقومات الإنتاج الزراعي والخدمات الضرورية للمواطنين.

​كما أشاد سيادته بتضحيات الشعب السوداني، مشيداً باللحمة الوطنية التي تشهدها منطقتا القراي وطيبة الخواض، وشدد على أهمية وحدة الصف الوطني باعتبارها صمام أمان البلاد، والركيزة الأساسية لتحقيق الانتصار، والتنمية المستدامة، والاستقرار.