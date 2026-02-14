زخم إعلامي واسع لمؤتمر وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار السوداني في الكويت ضمن فعاليات “الكويت عاصمة الثقافة والإعلام 2025”

شهدت الساحة الإعلامية في الكويت حراكاً ملحوظاً عقب المؤتمر الصحفي الذي عقده خالد الإعيسر، وزير الثقافة والإعلام والسياحة والآثار في السودان، وذلك على هامش مشاركته في مناسبة “الكويت عاصمة الثقافة والإعلام لعام 2025”.

وقد حظي المؤتمر بحضور نوعي من وسائل الإعلام المرموقة وتفاعل لافت من مختلف المنصات المحلية والعربية، فيما عكست عناوين الصحف في اليوم التالي للمؤتمر حجم الاهتمام الذي رافقه، إذ تصدرت أخباره المشهد الإعلامي، مؤكدة أهمية الرسائل والتصريحات التي طُرحت خلاله.

وانطلقت التغطية المكثفة منذ اللحظات الأولى عبر وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إلى جانب حضور ممثل وكالة رويترز في الكويت، فضلاً عن اهتمام عدد كبير من الصحف الكويتية الرئيسية المرموقة والقنوات العربية التي أفردت مساحات بارزة لنقل التصريحات التي وردت خلال المؤتمر وتحليل مضامينه.