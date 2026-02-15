صحة الخرطوم وأطباء بلا حدود تناقشان رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية

ناقش اجتماع مشترك بين وزارة الصحة بولاية الخرطوم ومنظمة أطباء بلا حدود، الجمعة، رؤية التشغيل الكلي للقطاع الصحي بالولاية، في إطار الجهود الرامية لتعزيز استمرارية الخدمات الصحية وتحسين كفاءتها خلال المرحلة الراهنة.

وترأس الاجتماع الدكتور أحمد البشير مدير الإدارة العامة للطب العلاجي، بحضور الدكتورة فاطمة عبد الرحيم مدير إدارة المنظمات والشراكات، ومن جانب المنظمة الدكتورة ساندرا لامارك المدير الإقليمي لمنظمة أطباء بلا حدود لشرق أفريقيا، والدكتورة الين سيرين رئيس بعثة السودان، إلى جانب الدكتور جون بنس منسق مشروع الخرطوم.

وتناول الاجتماع تقييم الوضع الصحي الراهن بالولاية، ومناقشة أولويات التدخل، وآليات التنسيق المشترك بين الوزارة والمنظمة، بما يحقق التشغيل الأمثل للمؤسسات الصحية وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمواطنين..

أكد الدكتور أحمد البشير أن الشراكة مع منظمة أطباء بلا حدود تُعد من الشراكات الاستراتيجية المهمة، مشيرًا إلى أن رؤية التشغيل الكلي تهدف إلى ضمان استدامة الخدمات الصحية، وسد الفجوات في تقديم الرعاية، خاصة في ظل التحديات التي يواجهها القطاع الصحي بالولاية، مؤكداً استمرار الشراكة مع أطباء بلا حدود وهي نموذج من الشراكات الناجحة.

أوضحت الدكتورة ساندرا لامارك التزام منظمة أطباء بلا حدود بدعم النظام الصحي بولاية الخرطوم، مؤكدة حرص المنظمة على العمل بتنسيق كامل مع وزارة الصحة، وتقديم الدعم الفني والطبي بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية والوصول إلى الفئات الأكثر احتياجًا.