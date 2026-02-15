ديوان الزكاة بالشمالية يدشن برنامج شهر رمضان المعظم

دشن ممثل والي الشمالية مدير عام وزارة المالية والقوى العاملة الاستاذ أمير حسن البشير بحضور عدد من القيادات اليوم بدنقلا برنامج ديوان الزكاة بالولاية الشمالية لشهر رمضان المعظم بتكلفة كلية بلغت أكثر من سبعة مليارات جنيه في محاور فرحة الصائم، فرحة العيد، دعم الأسر المتعففة، إطلاق سراح النزلاء، قوافل دعوية، دعم خلاوي القرآن الكريم والعجزة والمسنين والأيتام، دعم الإرتكازات، دعم المجهود الحربي، ودعم عمال الولاية وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج 65.620 شخصا .

وأشاد ممثل والي الشمالية لدى مخاطبته الاحتفال الذي أقيم بهذه المناسبة بجهود ودعم ديوان الزكاة للشرائح والقطاعات المختلفة .

وأكد أن برنامج شهر رمضان المعظم الذي درج ديوان الزكاة على تنفيذه في كل عام يسهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر الفقيرة والمتعففة .

بدوره أكد أمين ديوان الزكاة بالشمالية الهادي محمد أحمد أن برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1447 هجرية جاء تحت شعار “عبادة تتجدد وعطاء يتمدد” مشيراً إلى وضع خطة محكمة بالتنسيق والتعاون مع اللجنة العليا لبرنامج الشهر الفضيل والمحليات والجهات ذات الصلة لتنفيذه بالصورة الطيبة.

سونا