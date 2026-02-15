محلية الخرطوم تقرر حصر النازحين وتشدد على النظافة وضبط المركبات غير المرخصة

قرر الإجتماع الموسع بمحلية الخرطوم اليوم برئاسة المدير التنفيذي للمحلية عبد المنعم البشير بحصر جميع الوافدين والنازحين القادمين من مناطق الحرب المتواجدين بالقطاعات والوحدات الإدارية في إطار مسئولية المحلية تجاههم لتسهيل تقديم العون الإنسانى المخصص لهم من قبل الجهات الداعمة.

ووجه بتفعيل مخالفات النظافة والتعامل السالب في التخلص من النفايات في غير مواقعها المخصصة مع التشديد على تجويد الخدمة بالتوازي مع العودة المضطردة للمواطنين وزيادة الإفرازات المتوقعة في النفايات خلال شهر رمضان المعظم.

وكشف الإجتماع عن قيام حملات مكثفة لضبط الركشات والتكاتك غير المرخصة والتي لاتحمل لوحات مرورية في إطار ضبط الأمن فيما نوه الإجتماع إلى انتظام عمليات تقنين ترخيص تلك المركبات بمكتب قسم الترخيص بشرطة مرور الخرطوم غرب بالسجانة.

سونا