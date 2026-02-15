منظمة الشهيد بكسلا توزع السلة الرمضانية لأسر الشهداء

احتفلت اليوم منظمة الشهيد بولاية كسلا بتوزيع سلة رمضان لأسر الشهداء بدعم من ديوان الزكاة بولاية كسلا ومنظمة الشهيد الاتحادية بتكلفة بلغت 207 مليون و 400 الف جنيه.

وحيا والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الازرق في الشهداء واسرهم الذين قدموا ارواحهم رخيصة فداء للارض والعرض.

وقال انه مهما وقفنا لتكريم الشهيد لا نوفيه حقه وانما جزاءهم عند الله تعالى.

واضاف ان الفتوحات التي شهدها ماهي إلا بفضل الشهداء منوها إلى حجم واستمرار الاستهداف للبلاد منذ فترات طويلة في العقيدة والموارد.

وعبر مدير المنظمة بالولاية منير حسين عن تقديره لحكومة الولاية لدعم المنظمة وأسر الشهداء إلى جانب الجهات الحكومية الاخري مشيرا إلى ان عدد الشهداء من ولاية كسلا يبلغ 1600 شهيد منهم 400 شهيد في معركة الكرامة منوها إلى التصديق لمشروع لصالح أسر الشهداء ممثلا في متنزه الشهيد بكسلا مبينا ان الدعم الموجه بسلال رمضان يشمل 1670 اسرة.

سونا