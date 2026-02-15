بدء فعاليات المؤتمر القومي الأول للمؤسسات البيئية الاتحادية والولائية بالقضارف

بدأت صباح اليوم بولاية القضارف فعاليات المؤتمر القومي الأول للمؤسسات البيئية الاتحادية والولائية تحت شعار نحو خطة إسعافية لمجابهة آثار الحرب بمشاركة والي القضارف الفريق الركن محمد احمد حسن والأمين العام لمجلس البيئة والموارد الطبيعية ونائب الأمين العام لمجلس الوزراء بجانب امناء مجالس البيئة والموارد الطبيعية بالولايات.

وأشار والي القضارف خلال مخاطبته الجلسة الافتتاحية للجهود الكبيرة المبذولة من أجل إعادة الغطاء النباتي واصحاح البيئة مشيرا إلى تدهور البيئة بسبب الانتهاكات الكبيرة عليها داعيا لأهمية استقطاب الدعم لمعالجة ذلك.

وأكد التزام الولاية التام بتنفيذ كافة توصيات المؤتمر التي من شأنها الارتقاء والمحافظة على البيئة.

وقال الأمين العام للمجلس القومي للبيئة دكتور سليمان البوني ان المؤتمر الأول يأتي في ظروف استثنائية تتطلب تكاتف كافة الجهود مشيرا الي أن المؤتمر يرتكز على محاور البناء المؤسسي بين المركز والولايات ونظم إدارة الموارد فضلا عن الوضع البيئي الراهن بالولايات والاهتمام بالبحث العلمي داعيا لأهمية وضع خطة إسعافية يتم تنفيذها مؤكدا توفير التمويل من المانحين.

وأكد الدكتور أحمد الأمين آدم مدير عام وزارة الصحة الرئيس المناوب للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية تأثير اللجؤ بشكل كبير على البيئة من خلال القطع الجائر للغابات وتراجع الغطاء النباتي مايزيد من آثار الجفاف والتصحر بجانب التنقيب عن الذهب .

وقال إن حماية البيئة هي خط الدفاع الأول للصحة.

