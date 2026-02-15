تخريج دفعات الكرامة الثالثة بولاية كسلا

خرجت المقاومة الشعبية بولاية كسلا السبت، متدربي معسكرات الكرامة الثالثة من محليات كسلا الكبرى (كسلا – ريفي كسلا- ريفي غرب كسلا) إضافة إلى محلية ريفي أروما، بحضور والي كسلا المكلف اللواء ركن معاش الصادق محمد الأزرق ولجنة أمن الولاية ومختلف قيادات الولاية الرسمية والشعبية.

أشاد نائب والي كسلا الاستاذ عمر عثمان آدم، بمخاطبته التخريج باستاد كسلا، بدور المقاومة الشعبية في إعداد المستنفرين وتقديمهم للدفاع عن الوطن، مؤكداً أن حكومة الولاية ستظل داعمة للمقاومة الشعبية.

وبث قائد الفرقة 11 مشاه اللواء ركن الباهي ميرغني البدوي، تطمينات للمواطنين بأن القوات المسلحة تستشرف عهداً جديداً في جانب العمليات لكسر التمرد وأن النصر بات قريباً، مثنياً على دور المقاومة الشعبية وتخريجها لدفعات الكرامة الأولى والثانية والثالثة، ممتدحاً تفاعل المستنفرين وانخراطهم في معسكرات التدريب طوعاً واختياراً وتقدمهم للصفوف الأمامية.

وأكد رئيس المقاومة الشعبية بولاية كسلا اللواء ركن يحيى النور، أن المقاومة الشعبية وشعب كسلا والشعب السوداني قاطبة يقفون خلف القوات المسلحة، مبيناً أن عمليات تخريج الدفعات تنتظم عدد من المحليات وأن هذا العمل سيستمر إلى حين دحر التمرد، مشيراً إلى الأدوار المستقبلية للمقاومة الشعبية في مجال الإعمار والبناء.