وزير الموارد البشرية يفتتح مجمع الشهيد (2) بمدني

افتتح الأستاذ معتصم محمد صالح، وزير الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، مجمع الشهيد التشخيصي والجراحي (2) التابع للصندوق القومي للتأمين الصحي بمدني اليون، ضمن برنامج زيارته لولاية الجزيرة.

أكد معتصم التزام الوزارة بتنفيذ موجهات حكومة الأمل بالتوسع والتجويد في التغطية بخدمات التأمين الصحي، معرباً عن تقديره لجهود الشركاء المحليين في تعزيز جهود التأمين الصحي في توسيع الانتشار والتجويد.

وأشاد الدكتور فاروق نور الدائم المدير العام للصندوق القومي للتأمين الصحي، والدكتور أسامة عبد الرحمن أحمد الفكي مدير عام وزارة الصحة الوزير المفوض بولاية الجزيرة، والدكتور الأمين حسين عمر مدير التأمين الصحي بالولاية، بافتتاح المركز، معددين الفوائد التي ستعود منه على المواطنين، داعين إلى تضافر الجهود لمزيد من التطوير.