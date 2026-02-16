في طريق عودته من مؤتمر موينخ للأمن .. رئيس الوزراء يلتقي سفارة السودان بتركيا والجالية وجمعية رجال الأعمال باسطنبول

استمع السيد رئيس الوزراء بروفيسور كامل ادريس في طريق عودته إلى البلاد إلى تنوير شامل من السفير نادر الطيب، سفير السودان لدى تركيا عن العلاقات السودانية التركية وسبل دعمها وتطويرها، بحضور الفريق عباس محمد بخيت نائب مدير جهاز المخابرات العامة ومستشاري رئيس الوزراء الدكتور حسين الحفيان والسيد نزار عبد الله والسفير بدر الدين الجعيفري والسفير اسامة محجوب القنصل العام .

كما إستمع سيادته إلى تنوير من المهندس نزار عطا المنان، رئيس الجالية السودانية في اسطنبول حول وضع ونشاط ومساهمة الجالية السودانية بإسطنبول في دعم حرب الكرامة وعن دور الجالية في تذليل العقبات التي تواجه الوجود السوداني في منطقة التمثيل.

وفي سياق متصل أشار السيد أحمد موسى حسين ضرار، رئيس جمعية رجال الأعمال السودانيين إلى دور الجمعية في التشبيك بين المؤسسات الاقتصادية بين البلدين، كما أمن على ضرورة بناء الشراكات الاقتصادية بين القطاع الخاص في البلدين، مشيراً إلى أهمية الاستفادة من الخبرات التركية في مجال الطاقة النظيفة.

من جانب آخر قدم السيد قتادة كمال التوم يوسف، رئيس الإتحاد العام للطلاب السودانيين بتركيا تنويراً حول وضع الطلاب في تركيا، مشيراً إلى أن الطلاب السودانيين عكسوا نشاطاً ايجابياً من خلال مشاركتهم في المسابقات العلمية التركية.

سونا