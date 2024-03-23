



استهداف المدنيين بالقتل والتصفية العرقية والاغتصاب والتعذيب و نهب و سلب ممتلكاتهم التي يمارسها الجنجويد في قرى ولاية الجزيرة وفي كل بقعة أرض أخرى من الوطن الحبيب تطؤها اقدامهم النجسة تؤكد الأمر المؤكد بان هذه المليشيا لا يمكن ان تكون قوات نظامية بأي حال من الأحوال أو يتم إصلاحها، أو أن يكون لها أي دور سياسي في رسم خارطة المستقبل لهذه البلاد. لن تتعافى هذه البلاد ولن تنهض الا بالقضاء على هؤلاء الصعاليك المجرمين تماما. المكان الوحيد الذي يليق بأمثالهم هو السجون أو باطن الأرض.

الخزي والعار على حلفاء الجنجويد القدامى والجدد؛ الظاهرين منهم والمستترين.. وحسبنا الله ونعم الوكيل في عمر البشير و كيزانه الذين انشؤوا هذه العصابة وابتلو السودان بها.

#الجنجويد_ينحل

#الدعم_السريع_منظمة_ارهابية

#مافي_مليشيا_بتحكم_دولة

#المقاومة_الشعبية

Dr. Asaad Ali Hassan