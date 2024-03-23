



الأذكياء متخيّلينّنا ما عارفين الحرب كعبة قدر شنو؛

لكن ذكاهم ما وصّلهم مرحلة يفهموا إنّه حميدتي عارف حجم خوفنا من الحرب دي وباني عليه ومستثمر فيه؛

حميدتي ما عنده حاجة يقدّمها لزول غير الحرب؛

فضل يلوّح بيها من سنين، ويبتزّ الجميع بيها: من أصغر طفل سوداني لأكبر رئيس أمريكي؛

زي ما قلنا وعدنا كتير، فالحرب حتميّة طالما حميدتي عنده جيش وسلطة؛

وكلّ يوم أفضل من البعده.

أمّا عبارة #حميدتي_انتهى فمرتبطة مباشرة بالكلام الفوق دا؛

بداية الحرب هي نهاية حميدتي؛

لأنّه عداها حيظل يتمدّد بلا حدود؛

حدّو الحرب!

عبد الله جعفر

