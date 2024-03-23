البخور في نهار رمضان





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا مانع من استعمال البخور أثناء الصيام شريطة ألا يستنشقه الصائم؛ لأن الذي عليه الحنفية والمالكية والحنابلة أن من تعمد استنشاق بخور حتى وصل إلى جوفه فسد صومه؛ قال الخرشي في شرحه على مختصر خليل بن إسحاق المالكي عند قوله: (وبخور) أي من شرط صحة الصيام ترك إيصال بخور- قال الخرشي : واستنشاق قدر الطعام بمثابة البخور.ا.هـــ وعلة هذا الحكم أن للبخور جوهراً يصل إلى الجوف ويجد الإنسان طعمه؛ وعليه فما ينبغي للصائم استنشاقه، والله تعالى أعلم.

الشيخ عبدالحي يوسف