



“ثبّت القناع الخاص بك أوّلاً ثمّ ساعد الآخرين”

أيّ زول ركب طيّارة يمكن يكون متذكّر العبارة دي ضمن تعليمات السلامة؛

“الآخرين” ديل في الغالب أطفال، لا حيلة لهم، زي ما بتعرض في الديباجة أو يتعرض في الشاشة؛

أحوج ما يكونوا لمساعدتك، ما بقدروا يحلّوا مشكلتهم براهم؛

ومع هذا فتعليمات السلامة المتعارف عليها في الدنيا كلّها بتطلب منّك تحل مشكلتك إنت أوّل وبعدين تلحق أطفالك والمحتاجين لمساعدتك؛

تفتكر ليه؟!

الموضوع بسيط؛

محتاج تكون حي أوّل عشان تعرف تساعدهم؛

بعبارة أخرى، لو أنقذت نفسك يمكن تقدر تنقذهم؛

ويمكن ما تلحق، برضو وارد؛

لــــــــــــكـــــــــــن؛

لو متّ إنت فموتهم أضمن؛

بهذه البساطة!

حكينا القصّة دي ليي؟!

الناس بتطالب الجيش “يفزع” الناس في الجزيرة؛

بنفس طريقة حامي الحمى المتوارثة؛

وإلّا فهو ما راجل!

والحقيقة إنّه فعلاً ما راجل؛

وإنّما آلة!

الجيش النظامي ما بتعامل بي رد الفعل؛

قبيل كتبت العبارة دي في تعليق، وواحد زي استجوبني بي عشرة علامات استفهام، كأنّه مفروض أسحبها وللا أخجل منّها؛

لكن أنا ما عندي غيرها؛

لو أنا داير الجيش بجيني جاري لمن استنجد، يبقى أحسن أمشي مع جيش القبايل بتاع حميدتي؛

جيش الدولة بيحكمه القرار السياسي للسلطة الدستوريّة في البلد، ثمّ القرار الاستراتيجي لهيئة أركانه، ثمّ القرار التكتيكي لقيادات فرقه، ثمّ القرار الميداني لضبّاطه، ثمّ التقدير العسكري لجنوده، وااخر حاجة رد الفعل اللحظي والانفعال العاطفي؛

الناس احتفلت بي حامد ومحمّد صدّيق الخالفوا التعليمات واتصدّوا للملايش في حماية المعتصمين؛

لكن للأسف، لا شكيرة لا حميدة؛

بل مشت القيادة السياسيّة قعدت مع الناس الادّوا التعليمات، ومنحتهم شرعيّة ثوريّة؛

ولمن جوا تاني رسّلوا الملايش، الناس راجين عساكر الجيش تاااني يخالفوا التعليمات!

معليش؛

دي ح تبقى فوضى؛

لمن تعرف انت تخالف قيادتك السياسيّة البتدافع عن قيادة الجيش الفاسدة، وبتشرعن الملايش، بعدين تعال لوم عساكر الجيش على التزامهم بالعرف العسكري!

الحصل في الجزيرة حصل قبل كدا في الخرطوم؛

والنقط دوّروا الاسطوانة؛

ما بين الجيش لبت في معسكراته ما حمى الناس؛

وبين الجيش بضرب في بيوت الناس بالطيّارات؛

والكلام دا ما بمعزل من سلوك الميليشيا الاحتلّت بيوت المواطنين وانتهكت حرماتهم؛

بل الأمور ماشّة في تناسق كامل؛

النموذج الأقرب للجزيرة كان في كردفان؛

الجنجويد نكّلوا بالقرى عشان يستفزّوا حامية الجيش تطلع من الأبيّض للمكان البناسبهم هم عسكريّا؛

وأولوياءهم من المدنيّين ملأوا الأسافير بالصراخ والعويل؛

ما تنديداً بالجنجويد وإنّما لأجل تحويل إجرام حليفهم لكسب سياسي ضد الجيش؛

أصلاً معاناة المواطنين ما بتفرق معاهم:

عادي عرمان يدخّل بيوت المواطنين ضمن صفقة سياسيّة؛

وعادي علاء الدين نقد ينكر حوادث الاغتصاب جملة وتفصيلا!

يبقى إنت بتشوف الجيش قاااعد في المناقل، بينما الميليشيا مستبيحة القرى الحولها؛

لكن تفتكر يعني فاعد بلعب في كشاتين؟

إنت عارف قدراتهم العسكريّة عاملة كيف؟

عارف عندهم كم جندي؟

عارف عندهم كم طلقة؟

عارف خطوط امدادهم عاملة كيف؟

عارف تسليح العدو شكله كيف؟

عارف خطوط إمداده؟

عارف شكل المعلومات الاستخباراتيّة كيف؟

عارف خطّة تحرّكات العدو؟

أنا برضو ما عارف بالمناسبة؛

لكن عارف حاجة واحدة؛

إنّه الحرب مستمرّة؛

والجيش في كلّ يوم بخسر أرواح غالية، وبخسّر الميليشيا خسائر جسيمة؛

ودا سبب كافي بالنسبة لي للثقة في جيشنا والوقوف خلفه؛

ما ح أحدّد ليهم أولويّاتهم في أمور خارج نطاق اختصاصي؛

لكن بتفكير بديهي، لو الجيش طلع من المناقل شان ينجد قرية، المناقل بتسقط؛

وبعد داك القرى ح تشوف الحاصل حسّة دا رحمة بالنسبة للحيحصل!

البقول فيه دا ما جديد على الحرب؛

إنّما الحرب هي الجديدة علينا؛

المثال التاريخي المشهور هو وصيّة الرسول ‎ﷺ للرماة: لو رأيتمونا تأكلنا الطير لا تبرحوا أماكنكم؛

أو كما قال؛

وفي النهاية ما سمعوا الكلام، وحصل اللي هو خايف منّه؛

نحن في حرب صعبة جدّا؛

ومعركة وجوديّة؛

بنحارب في جيش غازي ما عنده قاع لإجرامه، ولا سقف لميزانيّة صرفه؛

نحن ما عندنا قروش قدر دي؛

ولا عدد من الجنود قدر ياجوج وماجوج الاتدفّقوا علينا ديل؛

عندنا جيش دافعه الأساسي هو انتماؤه لهذا الوطن، وقسمه على حمايته؛

مرتّبات الدعم السريع كانت أضعاف رواتب الجيش، سألت نفسك القعّد الضبّاط والعساكر ديل في الجيش شنو؟!

أخشى إنّه كلّ القلته دا ما كافي لإقناع بعض الناس؛

والسبب هو إنّهم ما عندهم مانع الجيش يدخل المعركة ويخسرها؛

المناقل تسقط؟

وليكن، المهم على الأقل يحاربوا؛

عشان نحن نحس براحة نفسيّة نصحى بعدها على كوابيس الجنجويد بعد سقوط بورتسودان؛

كلّا؛

الجيش، ونحن معاه، هدفنا كسب الحرب، ما كسب معركة ولا تثبيت موقف!

#حميدتي_انتهى

عبد الله جعفر

