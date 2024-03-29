عيساوي: صديق موية





مازال الشارع في صدمة وحيرة من أمره. عندما دفع حزب مريومة بذاك الوزير (اللقطة). الذي استهل برنامجه بالبحث عن عبدة الحجارة.

وشكر (جمهورية) المملكة العربية السعودية في أول زيارة له خارجية. وها هو اليوم يدفع بقيادي بارز على وزن الوزير سابق الذكر. صديق موية ليرأس حكومة المرتزقة بولاية الجزيرة. لقد ناشدنا من قبل الحادبين على أمر حزب الأمة القومي أن يكونوا رجالا على قدر المسؤولية.

لأن حرائر الإمام وأصهاره وترلات مريومة قد ذبحوا فضيلة الحزب قربانا لدرهم آل دقلو ودولار المنظمات الغربية. وأعطوا خطام جمل الحزب لحمدوك. والنتيجة كما ترون. وخلاصة الأمر أجزم لكم بأن مستقبل الحزب في كف عفريت. لطالما في قيادته أمثال صديق موية.

د. أحمد عيسى محمود

عيساوي

الثلاثاء ٢٠٢٤/٣/٢٦