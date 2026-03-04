انتخاب القيادي البعثي (السوداني) الرفيق علي الريح السنهوري أميناً عاماً لحزب البعث العربي الاشتراكي خلفاً للرفيق البعثي (العراقي) عزت الدوري الذي ناب عن الأمين العام المنتخب الرفيق صدام حسين.

وذلك في مؤتمر انعقدت جلساته في (لبنان).

حمدوك وخالد سلك وبابكر فيصل وباقي الشُّلَّة كلهم عاملين (مسار علي مسار) من الخبر دا.

مفروض نجيب ليهم حميدتي يقوِّمهم واحد واحد: (خايف الأمريكان والخليجيين يشوفوك ؟ قوم فوق! خلاص اقعد! ).

قبيحٌ بهم ألا يقدموا التهنئة للقيادي الكبير رفيقهم المقدَّم منذ أيام (الحرية والتغيير) الأولى ومفاوضاتهم مع العساكر ثم شراكتهم معهم من بعد _ بهذه الثقة (البعثية) العظيمة العابرة للحدود!!

الآن علي الريح السنهوري هو خليفة صدام حسين في قيادة البعث!!

صدام حسين الذي أسقطه ونظامه البعثي الأمريكان بغزوهم للعراق!!

و علي الريح السنهوري منتظر مسعد بولس و ترمب وباقي الخلايجة في الرباعية يرجعوهو مع باقي الشُّلَّة في اتفاق سياسي لحكم السودان وهو خليفة صدام حسين ؟!!

التناقضات دي لو تركناها جانباً، أين الذين صدَّعوا رؤوسنا بأن الإسلاميين لا يعترفون بالحدود الجغرافية، ويؤمنون بالأمة لا بالدولة، وبالفكرة لا بالجنسية، وبالتنظيم الدولي لا بالوطن، وووو

السيد علي الريح السنهوري هنيئًا لك خلافة الرفيق الشهيد صدام حسين.

ويبدو أنَّك قد نالكَ غير قليل من كَرامات أهلك السناهير، فمن كراماتك الآن أنَّك تخلف الرفيق الشهيد صدام حسين المجيد في قيادة البعث وتُوالي (العُلوج) الأمريكان في آن واحد!!

ومن كَرامَاتكَ أنْ نُهنئك نحن خصومك ولا يستطيع تهنئتك رفاقك في صمود!!

مدد يا السنهوري مدد



عمر الحبر