



جمع زكاة الفطر وإرسالها إلى المحتاجين في السودان

السؤال:

هل يصح جمع زكاة الفطر من المقيمين في بلد خارج السودان وإرسالها للمحتاجين في السودان؟

الجواب:

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حرج عليكم في ذلك نسبة لكثرة المحتاجين في السودان بسبب ظروف الحرب.

الشيخ عبدالحي يوسف