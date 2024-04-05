استشارات و فتاوي
هل يصح جمع زكاة الفطر من المقيمين في بلد خارج السودان وإرسالها للمحتاجين في السودان؟
جمع زكاة الفطر وإرسالها إلى المحتاجين في السودان
السؤال:
هل يصح جمع زكاة الفطر من المقيمين في بلد خارج السودان وإرسالها للمحتاجين في السودان؟
الجواب:
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ولا حرج عليكم في ذلك نسبة لكثرة المحتاجين في السودان بسبب ظروف الحرب.
الشيخ عبدالحي يوسف
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