بيان من ناظر عموم البطاحين في السودان





بيان من ناظر البطاحين : على خلفية إتفاق بين اعيان من القبيلة على العفو عن منتسبي المليشيا الذين اغتالوا عدد من ابناء القبيلة.. ومع ظهور المليشيا بقياداتهم ورتبعم وبأزائهم إلا أنهم وقعوا الإتفاق بإسم قبيلة المسيرية..👇

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

(بيان من ناظر عموم البطاحين)

والبلاد تستشرف عهدا جديدا..وقواتنا المسلحة الباسلة تمسك بزمام الامور الان وبجدارة وبانتصارات وانجازات وتفوق نوعي نسأل الله أن يكتمل فرح السودانيين في القريب والقريب العاجل جدا.

ولزاما علينا ونحن ما فترت لنا همة في مساندة جيشنا منذ اللحظة الأولى لاندلاع هذه الحرب اللعينة وقلنا بالصوت الداوي ليس هذا وقت خيارات ، أما ان نكون مع الجيش او نكون ضد الوطن فكان الخيار الأول وبكل الوضوح.

عليه وامتدادا لهذا الموقف الثابت ننوه بان البيانات التي تصدر من غير رسم الناظر غير معتمدة مع التقدير التام لمن يصدر بيانا او يوقع عهدا بحسن نية. ولكن وضح ان مثل هذه البيانات تحدث تقاطعات مع كيانات اخرى نجلها ونقدرها.

عليه نوضح بان الناظر مادام موجودا داخل السودان هو وحده المخول له بإصدار البيانات وعقد المشاورات التي تخص القبيلة حتى تمر هذه المرحلة العصيبة التي تمر بها بلادنا.

الوضع الآن في غاية الحساسية وكل فعل غير مدروس ومتفق عليه يولد تداعيات الكل لايريدها، فضبط الخطاب مطلوب لذلك يجب حصره..هذا ونسأل الله جلت قدرته ونحن في نفحات وبركات أواخر الشهر الكربم ان يجعل العيد عيدين والفرحة فرحتين. ودمتم في حفظ الرحمن.

الناظر المنتصر خالد محمد صديق طلحة

ناظر عموم قبيلة البطاحين