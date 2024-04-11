



8 أبريل 1898م …معركة النخيلة … فاتنا التذكر …

الجنود السودانيين Black Corps

اليوم 10 أبريل 2024م والأحداث الساخنة أنستنا التذكر فمرت قبل يومين ذكرى موقعة النخيلة بين جيش الدولة المهدية بقيادة محمود ود أحمد والجيش المصري بقيادة كتشنر.

موقع النخيلة في الشط الشمالي لنهر عطبرة على بعد حوالي 50 كلم من مقرن عطبرة والنيل ، وكانت أكبر معركة قبل كرري في 2 سبتمبر 1898م.

الجيش المصري كان فيه جنود وضباط وضباط صف سودانيين من الجغرافيا السياسية لحكمدارية السودان المصري ، وكلمة سودان Sudan وسوداني Sudanese وقتها كانت تعني أسود منبت قبليا Detribalized ، هكذا بكل بساطة ووضوح ، وتفسير ذلك أن العسكرية التركومصرية عند بداية تأسيس حكمدارية السودان بعد الغزو في 1821م اعتمدت على التجنيد الإجباري للقبائل الأفريقية السوداء من دينكا وشلك ونوير ونوبة من جبال النوبة ومن الهمج والفونج والبرون في جنوب النيل الأزرق.

هؤلاء كان يتم إقتيادهم بصحبة عائلاتهم إلى معسكرات في أسوان وأشرف على تدريبهم ضابط فرنسي أتى مع حملة نابليون وتوظف مع محمد علي باشا إسمه سيف Seve اعتنق الإسلام وصار سليمان باشا الفرنساوي.

هؤلاء الجنود السود Sudanese عاشوا جيلا بعد جيل في معسكرات الجيش التركومصري ، وتوالدوا وتناسبوا ونسيت أجيالهم الجديدة اللغات الأصلية لآبائهم وأمهاتهم وتحدثوا باللغة العربية باللهجة المصرية وصار ولائهم قويا للمنظومة العسكرية المصرية ولحكومة أفندينا (الخديوي) وأنقطعت صلاتهم بقبائلهم الأصلية ولذلك أطلقت عليهم بعض مصادر التاريخ مصطلح المنبتين Detribalized وتعني مقطوعين من شجرة أنسابهم القديمة ، وهم في الحقيقة كونوا قبيلة جديدة متعاضدة متكاتفة وكانت لهم مؤسساتهم المجتمعية داخل الجيش التركومصري وكانت مؤسساتهم المجتمعية تضمن استمرار الحياة للأرامل والأيتام داخل المعسكرات إلى أن يكبر الصغار الذين عادة ما يتم توظيفهم جنودا في مكان والدهم.

عندما تدرس وتفهم جيدا هذه القبيلة العسكرية السوداء المنبتة Detribalized Sudanese ستفهم جيدا أن علي عبد اللطيف حين رفض أن يذكر قبيلته في المحكمة بل أصر على وصفه بسوداني فقط ماذا كان يعني ، لم يكن يقصد سوداننا سودان 56 فهذا كان لا يزال في رحم الغيب ، وستفهم أيضا لماذا احتج بعض أكابر السودانيين في رسالتهم المشهورة التي وصفوا فيها علي عبد اللطيف بأنهم غير معروفي الأصول.

الشايقية في المنظومة العسكرية التركومصرية 1821م – 1899م لم يكونوا مصنفين ضمن السودانيين Sudanese كانوا لوحدهم كشايقية وغلب عليهم لقب السناجق ومفردها سنجق ، وحتى اليوم فإن السنجك لقب مرادف لشايقي والسبب هو أن استيعاب الشايقية في المنظومة العسكرية الجديدة سبق كل هؤلاء فقد تم في 1821م نتيجة الصلح بين إسماعيل باشا والملك شاوس وبناءا على ذلك الصلح تم استيعاب الشايقية بالجيش فدخلوه قبيلة وكانت كتائبهم منهم بقيادة ضباط منهم وتم منح الملك شاوس رتبة باشا وهي أعلى رتبة عسكرية في الجيش التركومصري لا تعلوها إلا رتبة الخديو وتعادل مشير وهذه لم ينلها إلا الخديو إسماعيل بن إبراهيم باشا بن محمد علي باشا (حكم من 1863م – 1879م) ، وقد تم الصلح بين الملك شاوس وإسماعيل باشا في قري قبل وصول الجيش لسنار وبناءا على شروطه إحتفظ الشايقية بخيولهم وتم استيعابهم في الجيش وواصلوا معه وشاركوا في السيطرة على سنار وقصة عسكريتاريا الشايقية هذه سنعود إليها بشيئ من التفصيل لاحقا إن شاء الله تعالى.

نعود إلى جيش كتشنر في معركة النخيلة أبريل 1898م.

كان من ضمن الجنود السودانيين في جيش كتشنر جندي أو ضابط صف إسمه ألماظ عيسى (لاحظ أن حتى الأسماء صارت مصرية أو تركية) وألماظ عيسى هذا هو والد عبد الفضيل الماظ الذي ولد داخل القبيلة السودانية Sudanese Tribe داخل منظومة العسكرية التركومصرية ومثل غيره تشرب الولاء الشديد لمصر وحكومة أفندينا.

الصدمات : 4 سبتمبر 1898م و 1924م.

تلقى السودانيين المنبتين وترجمتها الدقيقة Detribalized Blacks المنبتين السود ، صدمتين كبيرتين وهما حادثتين إصطدمتا بولائهم الشديد لمصر ولحكومة أفندينا.

الصدمة الأولى كانت يوم 4 سبتمبر 1898م بعد يومين من معركة كرري حين وصل كتشنر وأركان حربه لأطلال قصر الحكمدارية في الخرطوم حيث أقيمت الصلاة على روح غردون باشا ، وبعدها مباشرة قام كتشنر برفع العلمين البريطاني والمصري على سارية أطلال القصر.

كان رفع العلم البريطاني إشارة واضحة صدمت الضباط والجنود المصريين والسودانيين على السواء ، والسودانيين Sudanese كما شرحنا آنفا لم تكن تعني سوى الجنود المصريين السود Black Corps من الأصول الأفريقية التي إنبتت عبر الأجيال عن قبائلها وفقدت لغاتها الأصلية.

كان رفع العلم البريطاني إشارة إلى أن بريطانيا شريكة في إدارة شئون حكمدارية السودان بعد استردادها وإخضاعها مجددا للسيادة التركومصرية ، وهم صدموا لأن فهمهم كان أن الجيش القادم للاسترداد هو جيشهم المصري وأن كتشنر ومن معه من الضباط البريطانيين مجرد متعاقدين مع نظارة الحربية المصرية (وزارة الدفاع بلغة اليوم).

الصدمة الثانية كانت سنة 1924م بعد مقتل حاكم عام السودان السير لي ستاك في القاهرة ورد فعل الحكومة البريطانية وطلبها من مصر سحب الجيش المصري من السودان.

في هذه الفترة كان عبد الفضيل ولد ألماظ عيسى قد كبر وورث مكان والده في الجيش وغضب وقاد التمرد ضد سحب جيش البلد الذي كان يدين له بالولاء ولحكومة أفندينا وفي هذه الفترة كان أفندينا هو السلطان حسين كامل وهو التمرد الذي انتهى بمقتله بعد معركة استبسل فيها استبسالا شديدا.

حين تفهم تلك الخلفيات ستتفهم لماذا رفض عبد الرحمن ود محمد أحمد المهدي تأييد تمرد عبد الفضيل الماظ في نوفمبر 1924م وكذلك رفض تأييد حركة اللواء الأبيض وأثنى على شجاعتهم وتحملهم للمشاق ولكنه كان يرى أنه لا يتفق معهم في الهدف الأكبر وهو استقلال حكمدارية سودان وادي النيل الذي سيطرت المهدية على معظم جغرافيته السياسية.

ويبقى السؤال : لماذا تحول حلم المهدويين من الوحدة مع مصر لدرجة إرسال جيش ود النجومي لمصر سنة 1889م لتحرير مصر من الإنجليز تمهيدا لإزالة دولة الخلافة العثمانية وتبديلها بخلافة عربية يقودها الأشراف إلى مجرد الحصول على دولة مستقلة محدودة المساحة تمتد فقط من حلفا إلى نمولي ومن بورتسودان إلى الجنينة مساحتها مليون ميل مربع فقط لاغير !

لماذا تغير الحلم من الوحدة العربية واستبدال الخلافة العثمانية بخلافة عربية إلى مجرد دولة مستقلة محدودة المساحة ؟

هذا هو السؤال الذي سنجتهد للإجابة عنه إن شاء الله تعالى.

#كمال_حامد 👓